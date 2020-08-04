«علا» أول الثانوية «أدبي»: كنت بذاكر 10 ساعات.. «وكورونا» قطع الدروس الخصوصية
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:05 م
القيلوبية: صلاح حسنيطباعة
سادت حالة من الفرح والسعادة في منزل أسرة علا أحمد سعد إبراهيم، الأولى أدبي على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.
وقالت علا، إن سعادتها لا توصف ولم تكن متوقعة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت مع أسرتها لإبلاغها.
وأضافت الأولى على الجمهورية "أدبي"، في حديثها لـ"الدستور"، أنها كانت تحصل على دروس خصوصية قبل الحجر الصحي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها توقفت نهائيا عنها منذ تلك الفترة، ناصحة الطلاب بالإجتهاد بقولها: "اجتهدوا واعملوا اللي عليكم".
وتابعت ابنة محافظة القليوبية، أنها تتمنى أن تصبح أستاذة ألسن، فهو حلم يراودها منذ الصف الأول الثانوي، موضحة أنها كانت تستذكر دروسها لمدة تتراوح من 8 حتى 10 ساعات يوميًا، منوهةً إلى أن أسرتها كانت توفر لها جوًا من الهدوء كي تحصل على نتيجة جيدة في الامتحانات.
واعتمد اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 من خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك ويوتيوب، لإعلان أوائل الثانوية العامة 2020، واستعرض مؤشرات النتيجة العامة ونسب النجاح.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو، وأدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19.(
وقالت علا، إن سعادتها لا توصف ولم تكن متوقعة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت مع أسرتها لإبلاغها.
وأضافت الأولى على الجمهورية "أدبي"، في حديثها لـ"الدستور"، أنها كانت تحصل على دروس خصوصية قبل الحجر الصحي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها توقفت نهائيا عنها منذ تلك الفترة، ناصحة الطلاب بالإجتهاد بقولها: "اجتهدوا واعملوا اللي عليكم".
وتابعت ابنة محافظة القليوبية، أنها تتمنى أن تصبح أستاذة ألسن، فهو حلم يراودها منذ الصف الأول الثانوي، موضحة أنها كانت تستذكر دروسها لمدة تتراوح من 8 حتى 10 ساعات يوميًا، منوهةً إلى أن أسرتها كانت توفر لها جوًا من الهدوء كي تحصل على نتيجة جيدة في الامتحانات.
واعتمد اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة للعام 2019-2020 من خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك ويوتيوب، لإعلان أوائل الثانوية العامة 2020، واستعرض مؤشرات النتيجة العامة ونسب النجاح.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو، وأدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19.(
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم
علا أحمد سعد إبراهيم