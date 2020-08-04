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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الدستور.. تنشر نتيجة الثانوية العامة رسميًّا للعام الدراسي 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:15 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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يقدم "الدستور" للطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2020 للدور الأول برقم الجلوس بدون توقف، عبر رابط التسجيل التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

في ظل اقتراب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من انتهاء تصحيح كراسات الإجابة في مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، ليتم إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 2020، وذلك من خلال رابط الاستعلام: http://natiga.dostor.org/



وصرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الثانوية العامة 2020، سيتم إعلانها اليوم الثلاثاء، أي عقب إجازة عيد الأضحى؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة قد انتهت أمس الإثنين.

وأكد أن نسبة النجاح وصلت حوالي ٧٨% في العينة العشوائية؛ لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الروتينية المعتادة لتحديد أوائل القطاعات وأوائل الجمهورية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، استعدادًا لإعلان النتيجة.


وينشر الدستور لقرائه رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تتزايد نسبة التساؤلات والبحث عن موعد نتيجة الثانوية العامة وموعد ظهورها لعام 2020.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس


يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.

الدخول على رابط النتيجة من هنا http:natiga.dostor.org

يضع الطالب رقم الجلوس الخاص به.


يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد عقدت امتحانات آخر ثانوية عامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة. 


وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.


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