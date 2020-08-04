رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد اعتمادها رسميًا على الدستور

يقدم لكم «الدستور» رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسمياً صبح اليوم الثلاثاء، من وزارة التربية والتعليم.

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد قليل، ويهنئ الأوائل على درجات التوفق من خلال الاتصال بكل طالب، كما تعلن الوزارة نسبة النجاح العامة للثانوية العامة هذا العام.

وشهدت نتيجة الثانوية العامة لهذا العام ارتفاع نسبة النجاح على السنوات الماضية، حيث أن نسبة المجاميع فوق الـ 90% أكثر من العام الماضي،وجاءت نسب العينات العشوائية للمواد الأدبية أعلى من المواد العلمية.

حيث بلغت المواد الأدبية (الجغرافيا 94.8٪ - التاريخ 89.1 % - علم النفس والاجتماع 95% - الفلسفة 91.8٪).

بينما بلغت المواد العلمية (الفيزياء 79.4٪ - التفاضل والتكامل 87% - الأحياء 87٪ - الجيولوجيا 94.5% - الرياضة التطبيقية 87% - الكيمياء 86.3 %)

كما بلغت في اللغة العربية 95.4٪، واللغة الإنجليزية 90.2٪.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع الدستور

يوفر موقع الدستور الصف الثالث الثانوي رابط مباشر للحصول على النتيجة بسهولة وبدون عناء البحث والانتظار من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

عدد الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية في كل مادة

وشهدت نتيجة الثانوية هذا العام بلوغ أكثر من 500 طالب الدرجات النهائية فى مادة اللغة العربية.

كما حصل أكثر من 400 طالب على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية.

وفى مادة الفلسفة حصل أكثر من 2000 طالب على الدرجات النهائية وكذلك مادة علم النفس.

أما فى مادة الفيزياء فحصل أكثر من 600 طالب على الدرجة النهائية.

وفى مادة الأحياء أكثر من 1000 طالب وصلوا للدرجات النهائية للمادة.

وفى مادة الجولوجيا أكثر من 1500 طالب بلغوا الدرجات النهائية.

امتحانات الثانوي العام

وبدأت امتحانات الثانوية العامة لعام 2019/2020 في يوم 21 يونيو الماضي وانتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم 21 يوليو.

جاءت امتحانات الثانوي العام وسط إجراءات احترازية من وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب خلال الامتحانات من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

حيث أدي الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية.

وأنتهي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.