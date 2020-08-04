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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
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منوعات

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:20 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
أحمد عوض
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يعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس وكذلك أيضا إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة في تمام العاشرة والنصف 10:30 من الثلاثاء الذي يوافق 4 اغسطس 2020.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 

يأتي اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي وسط حالة خوف شديد من جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، بسبب التغيرات الكثيرة التي طرأت في هذا العام الدراسي، والذي كان لها بعض التأثير في آداء الامتحانات، الأمر الذي دعى وزير التربية والتعليم باتخاذ العديد من القرارات قبل الامتحانات، مؤكدا على حذف بعض الأجزاء من المناهج التعليمية التي تضمنتها خريطة مناهج المواد الدراسية بعد 15 مارس وذلك في أغلب المراحل التعليمية، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي حاربته الدولة بشكل عام ووزارة الصحة بشكل خاص بكل حزم، من أجل القضاء عليه نهائيا.

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

 نوفر لجميع الطلاب جميع نتائج الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال هذا الرابط: http://r.dostor.org حيث كانت قررت وزارة التربية والتعليم على أن يدخل جميع الطلاب اللجان الامتحانية وهم يرتدون الماسك الطبي وأيضا القيام ببعض اجراءات عمليات التطهير و قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول لجنة الامتحانات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

-في البداية، يقوم الطالب بالدخول على رابط النتيجة من هنا.
-يضع الطالب اسمه كاملا كما هو موجود في كشوفات الامتحانات.
-يكتب بعدها أرقام الجلوس كاملة وبشكل دقيق.

-ويضع أيضا البريد الالكتروني الخاص به وأيضا رقم الهاتف الجوال وذلك للتواصل في حالة صعوبة الوصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس.

الجدير ذكره هنا أن طلاب الصف الثالث الثانوي قاموا بتأدية امتحاناتهم بداية من يوم 21 يونيو 2020 بمادة اللغة العربية إلى ان انتهوا تماما من موسم الامتحانات لهذا العام في يوم 21 يوليو 2020 والذي كان فيه مادة الجبر والهندسة الفراغية، وأكد وزير التربي والتعليم فور انتهاء الطلاب من امتحاناتهم أن النتيجة هذا العام لا داعي للقلق منها وأنها سوف تكون مبشرة، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع درجات الرأفة في هذا العام.

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