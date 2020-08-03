تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 من وزير التعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي

ننشر في هذا التقرير تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2020 الذي أكد عليها وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حيث تمتلك جريدة "الدستور" حق نشر نتيجة الصف الثالث الثانوي على موقعها من أجل معرفة النتيجة فور ظهورها بتفاصيلها ومن باب التسهيل على الطلاب في الوصول السريع إلى بيان النجاح بعد الاعتماد الرسمي، وكشفت وزارة التربية والتعليم أن الوزير الدكتور طارق شوقي سيعتمد النتيجة يوم الثلاثاء الذي يوافق 4 أغسطس .

نتيجة الثانوية العامة 2020

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم، من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه سيتم إعلان واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الساعة 10:30 صباح يوم الثلاثاء الذي يوافق 4/8/، على أن يلي ذلك مكالمة هاتفية خاصة بالأوائل ثم رسالة قصيرة للتعليق على النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي

ومن هذا الجانب، سوف تكون نتيجة الصف الثالث الثانوي بدءا من الساعة 2 من ظهر الثلاثاء، ويمكن الاستعلام عليها من خلال هذا التقرير عبر هذا الرابط: http://r.dostor.org





ويرسل الوزير رساله خاصة للأوائل في الثانوية لهذا العام عبر شبكات السوشيال ميديا والعديد من الوسائل الأخرى الخاصة بوزارة التربية والتعليم من أجل تقديم التهنئة والتحية لهؤلاء الطلاب الذين بذلوا الكثير من الجهد حتى يصلوا إلى هذه أعلى الدرجات.

ومن ناحية أخرى، صدر بيان من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه أن النتيجة لم تعلن هذا العام في مؤتمر صحفي وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الذي سادت البلاد ولتطبيق الحكومة على الإجراءات الاحترازية في جميع ربوع مصر بشكل عام وفي وزارة التعليم بشكل خاص ولهذا السبب تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده مثل الأعوام السابقة فيما أكد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن التواصل مع الصحفيين من أجل الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بتفاصيل الاعتماد الرسمي للنتيجة سيكون هاتفيا أو عبر موقع التواصل الاجتماعي "الواتساب".





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