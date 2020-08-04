على راديو «9090».. «زاهر» يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة التنمر به وبابنته

فى السادسة من مساء الثلاثاء، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، يحل الفنان أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090.ويتحدث أحمد زاهر عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".زاهر يكشف آخر ماوصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولابنته "ليلى".كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنًا تحديه لكل من تنمر بابنته وبه، وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسيء له ولأسرته.وفي سياق آخر، يتحدث أيضا عن شخصية "فتحي" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وكيف استعد لها، وهل يمكن أن يكررها أم لا، ومخاوفه من حبس المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع، وهو ما جعل الجمهور يكرهه كرهًا شديدًا، حتى وصل الأمر ووصل كره البعض إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل، كما يكشف زاهر كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراء ويواجه حبل المشنقة.