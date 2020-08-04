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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عرض «الطوق والأسورة» 3 أيام على المسرح المكشوف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:23 ص
الطوق والأسورة
الطوق والأسورة
الدستور
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قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، أن عرض «الطوق والأسورة» من إنتاج الفرقة يستكمل ليالي عرضه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم العرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٥،٦،٧ من شهر أغسطس الجاري، في تمام الثامنة مساء.

وأضاف «سرور» أن عرض «الطوق والأسورة» قدم حتى الآن في نسخته الجديدة ٤٠ ليلة عرض منذ افتتاحه في يناير ٢٠١٩، وهو العرض الذي حصد الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لعام ٢٠١٩، حيث حصل العرض على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١9، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

«الطوق والأسورة» تدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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