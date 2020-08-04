دير الأنبا بضابا: استمرار غلق الأبواب أمام الأقباط لحين إشعار آخر

أعلن دير الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي عن استمراره فى عدم استقبال الزائرين والمصلين حتى الإعلان عن فتح أبواب الدير.وتستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في الفتح التدريجي لها بعد إغلاق دام 5 أشهر أمام الأقباط؛ وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن دير الشهيدة دميانة للراهبات ببراري بلقاس الدقهلية، برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، عن بدء استقبال الزائرين، بدءًا من يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً.وأكد الدير، في بيانه، على اقتصار الزيارات على المزار وقبر الشهيدة دميانة والأربعين عذراء فقط، لأخذ بركة الشهيدات دون حضور قداسات.وأوضح الدير- في بيانه- أنه يجب مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، محذرًا من زيارة الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو سعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.