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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة» المغربية تعلق إجازات الطواقم الطبية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:06 ص
الطواقم الطبية
الطواقم الطبية
وكالات
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علقت السلطات الصحية في المغرب، الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورنا في البلاد.

وجاء في بيان عن وزارة الصحة، أنه "نظرا للتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا ببلادنا، فقد تقرر ابتداء من 3 أغسطس الجاري، تعليق منح الرخص السنوية حتى إشعار آخر وذلك لضرورة المصلحة العامة".

ودعت الوزارة الأطباء والطواقم الطبية الموجودين حاليا في عطلة إلى الالتحاق بمقار عملهم خلال اليومين المقبلين.

وسجل المغرب ارتفاعا في أعداد الإصابات بوباء "كوفيد- 19" خلال الأيام الأخيرة، مع أرقام قياسية بلغت 1046 إصابة الخميس و1063 الجمعة، فيما بلغ مجموع المصابين 25 ألفا و500 حالة، توفي منهم 382، حسب آخر حصيلة.

وذكر وزير الصحة خالد آيت الطالب الأسبوع الماضي، أن "عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع واحد، فاق ما سجل طيلة أربعة أشهر".

وقررت السلطات تعليق التنقل من ثماني مدن كبرى ومتوسطة وإليها ابتداء من الاثنين الماضي حتى إشعار آخر.

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