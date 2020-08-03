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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين العرب: صناعة التشييد خسرت ملايين الوظائف بسبب كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:56 م
مهندس مالك دنقلا
مهندس مالك دنقلا
علا العلاف
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قال الدكتور مهندس مالك دنقلا، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق، أن قطاع المقاولات من أكبر المشغلين للعمالة مقارنة مع القطاعات الأخرى، إلا أن الحقائق المخيفة التي أفرزتها جائحة كورونا تتمثل في أن صناعة التشييد خسرت ملايين الوظائف بالدول الأخرى.

وأضاف «دنقلا»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه معدل البطالة بلغ 16.6٪ حتي شهر أبريل الماضي، ومن ناحية أخري تتعرض شركات المقاولات إلى تأخيرات في تنفيذ المشروعات بسبب فيروس كورونا، ولا يرجع هذا التأخير فقط إلى الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على مواقع المشروعات، ولكن لأسباب متنوعة، بما في ذلك التأخير في الشحنات من المواد والمعدات.

وأشار إلى التحديات التي تواجه العثور على العمال؛ بسبب متطلبات الإبعاد الاجتماعي، وإلغاء المشاريع أو تأخيرها إما لأسباب اقتصادية أو تتعلق بالصحة والسلامة، وصعوبة الحصول على التصاريح والتفتيش الضروريين.

وأكد نائب رئيس المقاولين العرب، أنه حتي الآن لا نستطيع التنبؤ بدقة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات، نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، حيث لا يعلم أحد حجم الفيروس، وكم من الوقت سيستمر هذا الوباء في العالم، وما مدي تأثيره الكامل، إلا أنه مما لا شك فيه أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى عواقب سلبية وإيجابية طويلة الأمد وقصيرة الأجل.

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