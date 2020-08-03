حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: الطريق خالٍ تمامًا من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليًا عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني.عاطفيًا: تعيش أزمة مع الحبيب تحاول أن تتخطاها وتنهي خلافاتك معه ولا داعي لأن تطول هذه الخلافات.صحيًا: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرة لك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.