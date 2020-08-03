رئيس الجزائر يأمر بفتح المساجد والشواطئ

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، بالشروع تدريجبا في فتح المساجد أمام المصلين والشواطئ مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلى للأمن اليوم برئاسة عبد المجيد تبون، وذلك وفق قناة «النهار» الجزائرية.وأكد الرئيس الجزائري خلال الاجتماع على الحرص على التقيد بإجراءات الوقاية والتباعد داخل المساجد والشواطئ، ومن المقرر أن يشمل القرار في مرحلة أولى المساجد الكبرى التي تصل قدرة استيعابها ألف مصلي.كما ناقش اجتماع المجلس إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين.وكلف تبون الوزير الأول رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية، مشددا على أهمية الوجود الأمني لتنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة.