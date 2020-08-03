طرح 100 قطعة أرض إسكان غرب قنا الجديدة

أعلن جهاز مدينة غرب قنا الجديدة عن إتاحة 100 قطعة أرض إسكان للحجز الكترونيا وبنظام التخصيص بأسبقية الحجز بسعر 1715 جنيه للمتر المربع.وأوضح مصدر مسؤل بالجهاز لـ«الدستور»، أن هذه القطع ضمن الطرح الحالي لـ2332 قطعة أرض إسكان متميز وأكثر تميزا، وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية طرحها للجمهور بدءا من الثلاثاء الماضي.وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان الأكثر تميزا بمساحات تبدأ من 294 م2: 2300 م2، للحجز بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة)، إضافة لطرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان المميز بمساحات تبدأ من 192 م2: 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).وأوضحت الوزارة أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط و100 ألف جنيه بباقي المدن.وأشارت إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) اعتبارًا من الثلاثاء الماضي 2872020.