

ويشار إلى أن قصر البارون إمبان هو أحد قصور مصر الأثرية ذات الطراز المعماري الخاص شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان‏ الذي جاء إلى مصر قادمًا من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، فشرع في إقامة مشروع سكني جديد في صحراء القاهرة تحت اسم "هيليوبوليس".



وقرر إنشاء قصره الخاص بها فاختار تصميمًا على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية للمعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل كان معروضًا خلال معرض هندسي في باريس.



بدأ بناء القصر في عام 1906م وافتتح في عام 1911م منذ الخمسينات ومع تناقل ملكية القصر بدأ القصر يتعرض للإهمال حتى قامت الحكومة المصرية بشرائه في عام 2005 لقيمته الأثرية والمعمارية، وبدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميمه في عام 2017 والتي انتهت بافتتاحه في عام 2020، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقع القصر حاليًا في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.



أسعار التذاكر قصر البارون

تسدد قيمة التذاكر بالجنيه المصري وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

تذكرة زيارة القصر والحدائق الخارجية وعربة الترام.

تذكرة منطقة البانوراما.

تذكرة التصوير الفوتوغرافي.

مواعيد دخول قصر البارون وأسعار التذاكر كما يبدأ قصر البارون في استقبال زائريه يوميًا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.



يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار وحددت أسعار تذاكر زيارة قصر البارون، أمام الجمهور، حيث يبلغ سعر تذكرة زيارة قصر البارون 100 جنيه للزائر الأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، أما بالنسبة للمصريين فبلغ سعر تذكرة دخول قصر البارون 20 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، ومجانًا للمصرين فوق سن للـ60.



ويشمل سعر التذكرة زيارة عربة الترام والقصر والحدائق الخارجية، أما زيارة منطقة البانوراما (السطح) تم تحديد تذكرة منفصلة لزيارة السطح فقط تبلغ 50 جنيها للزائر الأجنبي و20 جنيها للزائر المصري.

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