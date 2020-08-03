«الوزراء» الكويتي يطلب «PCR» لدخول مواطنيه إلى البلاد

أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، أنه يتعين على المواطن الكويتي القادم إلى البلاد من أي وجهة تقديم شهادة فحص «PCR» قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد وصولهم، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19".جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وجدد مجلس الوزراء دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.وكان الكويت أعلنت عن تعليق الرحلات الجوية مع القادمين من 31 دولة، من بينهم مصر والعراق وسوريا والهند وباكستان وغيرها.