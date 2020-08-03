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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين السودان والأمم المتحدة لدعم مفاوضات السلام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:58 م
رئيس المفوضية السوداني
رئيس المفوضية السوداني
محمد عمر
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التقى رئيس مفوضية السلام السوداني سليمان الدبيلو، اليوم الاثنين، بمقر المفوضية بالخرطوم، وفد المقدمة للبعثة الأممية للسودان (يونيتامس)، لبحث آفاق التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للسودان.

وأوضح رئيس المفوضية السوداني في بيان صحفي، أن الاجتماع كان مثمرا وشكل فرصة للاطلاع على مهام البعثة وآفاق التعاون معها، مشيرا إلى أنه أطلع الوفد الأممي على سير عملية السلام بجوبا والمراحل التي وصلت إليها.

وقال الدبيلو إن الوفد الأممي طلب احتياجات المفوضية وكيفية دعمها مبينًا أن المفوضية تتطلع إلى توقيع اتفاقية السلام حتى تكون الرؤية واضحة في كيفية التعامل مع البعثة الأممية آخذين في الاعتبار أنه بعد توقيع اتفاق السلام سيكون هناك شركاء جدد في هذه المفوضية.

ووعد الدبيلو الوفد الدولي بتقديم رؤية أولية حول متطلبات المفوضية خلال اليومين القادمين معرباَ عن أمله في أن تفي البعثة بها.

فيما قال ستيفن سيكويرا رئيس الوفد إن بعثة الأمم المتحدة للسودان جاءت تنفيذا للقرار ٢٥-٢٤ الصادر من مجلس الأمن الدولي، وأن الزيارة تهدف لإطلاع السودانيين والمسؤولين الحكوميين على مهام البعثة الأممية وكيفية تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي.

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