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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: مستعدون لضرب أي جهة تهدد أمن الإسرائيليين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:51 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن الجيش مستعد لضرب أى جهة تهدد الأمن الإسرائيلي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي، أن القيادة الإسرائيلية لا تأخذ أي قسط من الراحة فيما يخص أمن الإسرائيليين، موضحًا أن الجيش أحبط محاولة لتنفيذ عملية على الحدود مع سوريا، وفي الوقت ذاته قصف مواقع في قطاع غزة المحاصر، بعد إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة سيدروت بالغلاف.

وأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه خلية مكونة من أربعة أفراد حاولت ذرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، وتمت تصفيتهم، دون وجود إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي.

ونصبت وحدة "ماجلان" العسكرية الإسرائيلية كمينا للخلية التي زرعت العبوات، ومن ثم فتحت النيران تجاهها بمساعدة من الطائرات الإسرائيلية.

وأوضح جيش الاحتلال أن الخلية التي تمت تصفيتها بالجولان قرب الحدود مع سوريا، ليست لها علاقة بحزب الله، مشيرا إلى أنه سيبقى في حالة تأهب، ولا ينوي تقليص قواته على الحدود الشمالية.

وجاء الحادث على الحدود السورية الإسرائيلية بعد أقل من ساعة من شن سلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا جويًا عنيفًا ضد مواقع تابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة في منطقة دير البلح وسط غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع.

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