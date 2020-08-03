حمو بيكا يتعرض لحادث سيارة في الساحل (صور)

تعرض حمو بيكا، مغني المهرجانات لحادث سيارة؛ أثناء قيادة سيارته الخاصة في الساحل الشمالي.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لحمو بيكا أثناء خروجه من سيارته الخاصة عقب تعرضه لحادث بسبب السرعة الزائدة.حيث اصطدمت سيارة مطرب المهرجانات بحافة الرصيف داخل قرية سياحة، على الرغم أن السرعة داخل شوارع القرية لا تزيد عن ٣٠ كيلو في الساعة.وقد نتج عن الحادث تهشم السيارة وتم رفعها على ونش الإنقاذ لحملها إلى مركز الصيانة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.كان حمو بيكا قد ظهر في مقطع فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نفى خلاله تعرضه لأي اعتداء، وأكد أنه موجود في أحد شواطئ الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص كتب منشورًا يفيد بأنه نُقل إلى غرفة الإنعاش في أحد المستشفيات على غير الحقيقة.