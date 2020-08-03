نائب لبناني: استقالة وزير الخارجية ستمر ببساطة لأنها «سلطة أموات»

وصف رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، بيان استقالة وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى بالـ"الخطير جدًا"، مضيفًا أنه بمثابة إعلان سقوط الأمل بإعادة البناء.وأضاف يعقوب في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن "الاستقالة ستمر ببساطة لأنها سلطة أموات، فالأحياء كانوا شعروا بالصدمة لكن من سرق لبنان كل هذه العقود ويريد الإجهاز اليوم على أملاك الدولة وسرقتها بالمال المسروق من الدولة ذلك يعني أننا في زمن السقوط بكل المعايير"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للاعلام.