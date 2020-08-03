ثقافة دمياط تحتفل بعيد الأضحى بورش عمل للأطفال

قدم قصر ثقافة دمياط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقتها تحت شعار "الثقافة بين إيديك"، ورشة عمل فنى لرسم العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في بيت ثقافة السرو التابع لفرع دمياط، وشارك في الورشة الفنانة جنة محمد فضالة.يذكر أن وزارة الثقافة تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية على الموقع الرسمي الخاص للوزارة تحت شعار الثقافة بين إيديك عبر الصفحة الرسمية للفرع باليوتيوب.وكانت قد عادت الفاعليات الثقافية إلى بعض المواقع الثقافية بنسبة حضور 25% من أعداد الجمهور، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، من تباعد في المسافات، وإرتداء الكمامات كإجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.