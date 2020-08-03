الداخلية تضبط 41 مخالفًا لقرار وقف البناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 41 شخصًا؛ لمخالفتهم قرار رئيس الوزراء بوقف البناء لمدة 6 أشهر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالعرض على النيابات المختصة، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.