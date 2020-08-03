سنغافورة تلزم الوافدين بجهاز تتبع إلكتروني

قررت سنغافورة إلزام جميع المسافرين الوافدين إلى البلاد والذين ينفذون إخطار البقاء في المنزل لدى وصولهم في المرافق المخصصة بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني قريبًا.وقالت هيئة الهجرة ونقاط التفتيش ووزارتا القوى العاملة والتعليم في سنغافورة- في بيان مشترك أوردته صحيفة (سترايتس تايمز) السنغافورية اليوم الإثنين، إن الأجهزة الإلكترونية تسمح للسلطات بمتابعة ومراقبة أولئك الذين يلتزمون بالإجراءات بشكل أكثر فعالية، في ضوء رفع قيود السفر بشكل تدريجي.واعتبارًا من 10 أغسطس، سيتعين على هؤلاء المسافرين ارتداء الجهاز طوال فترة الإقامة في المنزل لمدة 14 يومًا.ويشمل هذه القرار المواطنين والمقيمين الدائمين وحاملي تصاريح العمل طويلة الأجل وحاملي تصاريح العمل وعائلاتهم على أن يتم إعفاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 12 عامًا أو أقل.وقالت السلطات السنغافورية إنه سيتم تزويد المسافرين بالجهاز عند نقاط التفتيش بعد إتمام إجراءات الهجرة، وسوف يحتاج الوافدون إلى تفعيل النظام وتشغيل الأجهزة بمجرد وصولهم إلى مكان إقامتهم، وإذا لم يتم تنشيطه، فستتابع السلطات تحديد موقعهم ومساعدتهم في الصعوبات التقنية أو اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون حسب الحاجة.