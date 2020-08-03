ضبط مسجل خطر بـ11 بندقية في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية دون ترخيص، وبحوزته 11 بندقية خرطوش.وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة، برئاسة قطاع الأمن العام، والتى أسفر أحدها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.