ضبط نصاب استولى على 1.2 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

نجح ضباط ورجال لأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم فى الحصول على أراضى ووحدات سكنية.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية.أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بالاستيلاء من الشاكين على مبلغ 1،283،000 جنيه تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.