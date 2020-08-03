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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:17 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

وأضاف أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيقوم باعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل غدًا الثلاثاء.

وأهابت وزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

واستأنفت كنترولات الثانوية العامة صباح اليوم الإثنين، العمل في الأعمال النهائية لإعداد نتيجة الثانوية العامة، التي تشمل إعداد إحصائيات النتيجة، والفئات التي ينتمي لها الطلاب الناجحون سواء كانوا من طلاب المدارس الحكومية أو الرسمية للغات أو منازل، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مساء الثلاثاء.

قامت وزارة التربية والتعليم، بفك الشمع الأحمر من على أبواب 11 كنترولا تتبع قطاعات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط تحت إشراف نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، وذلك بعد إجازة استمرت لمدة 5 أيام بسبب عيد الأضحى المبارك. 

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وجه الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تعليماته بتشديد الإجراءات الأمنية بالكنترولات، ومنع أي من العاملين الذين انتهت مهامهم من دخول الكنترولات.

تأتي تلك التوجيهات بهدف منع خروج نتيجة لأي طالب قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي، مهددًا بتحويل كل من يخالف هذه التعليمات بالإحالة إلى النيابة العامة بتهمة الإخلال بأعمال الامتحانات مع الحرمان من المشاركة في أعمال الثانوية العامة بجانب تحويل رئيس الكنترول وقيادات اللجنة بالكامل للشئون القانونية.‪ ‬

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