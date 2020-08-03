تقرير يكشف تهريب «الحرس الثوري» الإيراني أموالا لميلشيات سوريا ولبنان

كشف موقع "آوا تودي" الإيراني، اليوم الإثنينن، عن محاولات للحرس الثوري الإيراني لصب الأموال في البلاد وتصديرها إلى الميلشيات الموالية له في الخارج لاسيما حزب الله في لبنان، بينما يعاني الإيرانيون من وضع اقتصادي متدهور، وسط تجدد عدد من التظاهرات العمالية المطلبية في البلاد، وأن أكثر من مليوني أسرة إيرانية لم تتناول اللحوم الحمراء على الإطلاق خلال العام، بسبب تراجع القدرات الشرائية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.وأضاف الموقع، أن معلومات بينت قيام الحرس الثوري بالتعاون مع البنك المركزي باستغلال الرقم الوطني للمواطنين من أجل تهريب ما يقارب المليار دولار إلى حزب الله.وقال الموقع في تقريره، إنه حصل على معلومات تفيد بقيام الحرس الثوري بالتعاون مع البنك المركزي باستغلال الرقم الوطني للمواطنين، وتسجيل جوازات سفر مزورة لتخصيص عملات سفر لهم، وتم تحويل هذه العملات من خلال رحلات تقوم بها شركة ماهان للطيران إلى سوريا ولبنان.