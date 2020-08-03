رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخابات العراق.. جدل سياسى وقانونى يتصاعد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:49 ص
انتخابات العراق
انتخابات العراق
وكالات
طباعة
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، مساء الأحد، إن قرار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الانتخابات المبكرة، لم يكن رد فعل على أي صراعات سياسية.

وأكد المتحدث العراقي، أن هناك فريقًا خاصًا لإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن بغداد لا تريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018، التي أوصلت العراق إلى الأوضاع الحالية، مؤكدًا وجود إرادة شعبية لتأمين بيئة ومناخ آمن لإجراء الانتخابات.

من جانبها، نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي إحدى العقبات أمام قانون الانتخابات الجديد.

ولم تنته حتى الآن، خطوات التصديق على قانون الانتخابات، الذي تعهدت كتل نيابية بإكماله، كما أن موعد الانتخابات نفسه، يتطلب مصادقة مجلس النواب.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لعقد جلسة طارئة لمناقشة القضية.

يذكر أن الذهاب لانتخابات مبكرة، كان ضمن تعهدات الكاظمي حين استلام منصبه، وهو ضمن الاتفاق الذي على أساسه تشكلت الحكومة، كما أنه مطلب أساسي لدى المحتجين.

وأبدت مفوضية الانتخابات استعدادها، وطلبت حوالي 300 مليون دولار لإكمال المستلزمات اللوجستية، فيما تعهدت الأمم المتحدة بدعم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

لكن قضية الانتخابات، تواجه تعقيدات قانونية، كما تتجه لتكون سببًا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بسبب المواقف المناهضة لتوقيتها، بحسب مراقبون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مصر تسيطر على كورونا».. الصحة: 31 وفاة و167 إصابة جديدة

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

نجم الساعة

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 2 أغسطس 2020

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا