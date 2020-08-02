محمد رشاد: والدى عارض فكرة الغناء لكنه منحنى فرصة

قال المطرب محمد رشاد، إن ظهوره في برنامج "أراب أيدول" اختصر طريق النجاح وحقق له الشهرة، مشيرًا إلى أنه عند عودته من البرنامج وجد الكثير من الناس في استقباله بمطار القاهرة، وعند وصوله لمدينته طنطا لم يتمكن من التحرك بالسيارة من كثرة المرحبين به رغم عدم فوزه باللقب.وأشار رشاد، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، إلى أنه اكتشف أنه يملك صوت جيد خلال مرحلة الثانوية العامة الخاصة به، لكنه درس في كلية التجارة، تحقيقًا لرغبة والده الذي عارض فكرة الغناء بشدة.وأضاف:"والدي أراد أن أعمل في مجال دراستي، لكنه أعطاني مهلة لتحقيق حلمي، وسافرت من طنطا للقاهرة".وكشف أن من اختار أغنية "مابلاش اللون دا معايا"، كانت والدته التي أصرت عليها، رغم أني إخبرتها أنه يخشى تصنيفه كمطرب شعبي، مردفًا:"اتفاجأت بالأستوديو إتشقلب معايا في الأغنية".ولفت رشاد إلى أنه، قدم برامج مسابقات في الغناء خلال فترة التعليم الجامعي لكن الحظ لم يحالفه.