رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رشاد: والدى عارض فكرة الغناء لكنه منحنى فرصة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:40 م
محمد رشاد
محمد رشاد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المطرب محمد رشاد، إن ظهوره في برنامج "أراب أيدول" اختصر طريق النجاح وحقق له الشهرة، مشيرًا إلى أنه عند عودته من البرنامج وجد الكثير من الناس في استقباله بمطار القاهرة، وعند وصوله لمدينته طنطا لم يتمكن من التحرك بالسيارة من كثرة المرحبين به رغم عدم فوزه باللقب.

وأشار رشاد، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم"، إلى أنه اكتشف أنه يملك صوت جيد خلال مرحلة الثانوية العامة الخاصة به، لكنه درس في كلية التجارة، تحقيقًا لرغبة والده الذي عارض فكرة الغناء بشدة.

وأضاف:"والدي أراد أن أعمل في مجال دراستي، لكنه أعطاني مهلة لتحقيق حلمي، وسافرت من طنطا للقاهرة".

وكشف أن من اختار أغنية "مابلاش اللون دا معايا"، كانت والدته التي أصرت عليها، رغم أني إخبرتها أنه يخشى تصنيفه كمطرب شعبي، مردفًا:"اتفاجأت بالأستوديو إتشقلب معايا في الأغنية".

ولفت رشاد إلى أنه، قدم برامج مسابقات في الغناء خلال فترة التعليم الجامعي لكن الحظ لم يحالفه.

موضوعات متعلقة

«مصر تسيطر على كورونا».. الصحة: 31 وفاة و167 إصابة جديدة

الكويت: قرار وقف رحلات الطيران من مصر «محل مراجعة»

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

«مصر تسيطر على كورونا».. الصحة: 31 وفاة و167 إصابة جديدة

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

نجم الساعة

«تركي بجم».. قصيدة عربية كتبها صلاح جاهين عن «بلطجة» تركيا

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

روح سيد عويس تطارد «صاحب المقام».. هل اقتبس إبراهيم عيسى فيلمه من «رسائل الشافعي»؟

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا