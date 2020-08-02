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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متحدث الحكومة العراقية: لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2018

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:01 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
محمد عمر
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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الأحد، إن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل على أي صراعات سياسية في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان مساء اليوم، أن هناك رغبة شعبية تطالب بتوفير بيئة ومناخ آمن لإجراء الانتخابات المبكرة، وذلك وفق وسائل الإعلام العراقية.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن هناك فريق خاص لإعداد خطة متكاملة بشأن الانتخابات وفق المعايير الدولية.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن حكومة مصطفى الكاظمي لا تريد تكرار تجربة انتخابات عام 2018 التي أدت إلى ما عليه العراق الآن.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق عزمه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من أجل إنهاء حالة الاحتقان السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار.

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