بعد الحديث عن مؤامرة.. الرئيس الجزائري يجتمع بالمجلس الأعلى للأمن

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، عن ترؤس عبد المجيد تبون رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، غدا الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، وفق بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك.يأتي ذلك في وقت قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري في وقت سابق، اليوم، إن مشاكل نقص السيولة بمراكز البريد وحرائق الغابات والنقص النسبي في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وكذا انقطاعات الكهرباء بعدة مناطق من البلاد أعمال مدبرة تهدف إلى خلق الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد.وقال جراد إن تبون كلفه بمباشرة تحقيق حول حرائق الغابات، ونقص السيولة بمراكز البريد والنقص النسبي في المياه أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أعطى هذا الأمر لأنه من الغريب تسجيل ثلاث عمليات في نفس الشهر وتمس بالاستقرار وتخلق مشاكل في علاقة المواطن بالدولة.