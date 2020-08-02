الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا رقم 22 من بطاركة مصر

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، بنياحة القديس تيموثاؤس بابا الإسكندرية الثاني والعشرين.ويقول كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم كتاب "السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 385 م رحل البابا القديس تيموثاؤس الثاني والعشرون من باباوات الكرازة المرقسية وقد تولي هذا القديس الكرسي في 17 برمهات سنة 95 ش (14 مارس سنة 379 م) وقد رعي رعية المسيح أحسن رعاية وفي السنة السادسة من رئاسته ملك ثاؤدسيوس الكبير وفيها أمر الملك بعقد المجمع المسكوني بالقسطنطينية لمحاكمة بعض المهرطقين وهم مقدونيوس وسبليوس وأبوليناريوس، وأظهر ضلالهم كما هو مذكور في اليوم الأول من شهر أمشير.يضيف:"وقد اهتم هذا القديس ببناء الكنائس في الإسكندرية وغيرها وكان عالما فصيحا وترك كثيرًا من الأقوال ردًا على الأريوسين وأقام علي الكرسي ست سنين وأربعة أشهر وستة أيام وتنيح بسلام".