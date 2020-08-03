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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة شهية لطبق الكوارع المسلوقة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:36 ص
الكوارع المسلوقة
الكوارع المسلوقة
نور أيمن
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يعرف عيد الأضحي في مصر والدول العربية بأكلاته الخاصة والدسمة، وتعتبر أكلة الكوارع من الأكلات المشهورة في عيد الأضحى المبارك خاصة مع طبق الفتة الشهية، ونقدم لكم طريقة عملها خطوة بخطوة:

طريقة شهية لطبق الكوارع المسلوقة


المكونات:
الكوارع.
2 بصلة كبيرة مُقطعة.
كرفس.
جزر مُقطع شرائح.
ملح وفلفل.
بهارات لحمة.
حبهان.
ورق لورا.
قرفة وزنجبيل وقرنفل.

طريقة التحضير
غسل الكوارع جيدًا بالماء والملح والدقيق والخل حتى التأكد من نظافتها تماما، ثم تنقع في ماء وليمون لمدة نصف ساعة، وتشطف.

توضع الكوارع في ماء مغل على النار، ثم يتم التخلص من الماء بعد ربع ساعة من الغلي، وتملأ الحلة بالماء مرة أخرى، وتترك الكوارع تغلى، ثم يضاف البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا والزنجبيل والقرنفل وبهارات اللحمة إلى الكوارع، ويضاف الملح والفلفل أخيرًا بعد أن تنضج الكوارع لأن الملح يؤخر عملية النضج.
تترك الكوارع تنضج مع المكونات الأخرى على نار هادئة، ويمكن تناولها بالشوربة أو استخراجها منها.

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