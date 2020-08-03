طريقة شهية لطبق الكوارع المسلوقة

المكونات:الكوارع.2 بصلة كبيرة مُقطعة.كرفس.جزر مُقطع شرائح.ملح وفلفل.بهارات لحمة.حبهان.ورق لورا.قرفة وزنجبيل وقرنفل.طريقة التحضيرغسل الكوارع جيدًا بالماء والملح والدقيق والخل حتى التأكد من نظافتها تماما، ثم تنقع في ماء وليمون لمدة نصف ساعة، وتشطف.توضع الكوارع في ماء مغل على النار، ثم يتم التخلص من الماء بعد ربع ساعة من الغلي، وتملأ الحلة بالماء مرة أخرى، وتترك الكوارع تغلى، ثم يضاف البصل والجزر والكرفس والحبهان وورق اللورا والزنجبيل والقرنفل وبهارات اللحمة إلى الكوارع، ويضاف الملح والفلفل أخيرًا بعد أن تنضج الكوارع لأن الملح يؤخر عملية النضج.تترك الكوارع تنضج مع المكونات الأخرى على نار هادئة، ويمكن تناولها بالشوربة أو استخراجها منها.