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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حاتم: ردود الأفعال على «الغسالة » عوضتنى عن التعب فى التصوير

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:36 م
الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم
أحمد عارف
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قال الفنان أحمد حاتم، بطل فيلم «الغسالة» الذى ينافس فى موسم عيد الأضحى السينمائى، إن ردود الأفعال من قبل الجمهور عوضت المجهود الذى بذله صناع الفيلم والشركة المنتجة، خاصة أن غالبية التصوير كانت فى ذروة جائحة كورونا.
وأضاف أن مشاركة الفيلم فى هذا الموسم لا تعتبر مجازفة بقدر ما هو واجب لدعم الصناعة وإعادة تدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، خاصة أن الجمهور المصرى كان فى حاجة إلى ما هو جديد يخرجه من حالة الذعر التى مر بها خلال فترة انتشار كورونا فى البلاد خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن تجربة الفيلم كلها كانت ثرية جدًا على المستوى الفنى بالنسبة له خصوصًا بالتعاون مع الفنان محمود حميدة الذى يعتز به على المستوى الشخصى ويعتبره من أساتذة المهنة.
وتابع: «محمود حميدة مدرسة استفدت منها كثيرًا والفيلم تضمن حدوتة خفيفة تناسب الجمهور فى العيد من خلال فريق عمل من الأسماء الكبيرة».

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