بابا الفاتيكان لأمين لجنة الأخوة الإنسانية: نحن هنا أسرتك

أعرب المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن سعادته بلقاء البابا فرنسيس، وإهداء البابا له مزهرية ورد فضية؛ تقديرًا له على حرصه على اهتمامه بعمله وتركه لأسرته خلال أيام العيد من أجل العمل، وذلك خلال لقائه بقداسته لبحث أعمال ومبادرات اللجنة.قال عبد السلام في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتدوين المصغّر:‏"سعدت بلقاء قداسة البابا فرنسيس بالفاتيكان منذ يومين، لبحث أعمال ومبادرات لجنة الأخوة الإنسانية، الرائع أن قداسته لاتفوته اللمسات الإنسانية، فمما قاله: "لقد تركت أسرتك في العيد لأجل العمل ونحن هنا أسرتك، عيد مبارك" ثم أهداني هدية رائعة عبارة عن مزهرية ورود فضية قائلا: هذه هدية العيد"والتقى الأمين للجنة العليا للأخوة الإنسانية، قداسة البابا فرنسيس، أول أمس الجمعة، لعرض ملخصًا بعمل اللجنة خلال الفترة السابقة، وما توصلت إليه بخصوص المشروعات والمبادرات التي تشرف اللجنة على تنفيذها، وفي مقدمتها جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وبيت العائلة الإبراهيمية، واستعرض رؤية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في استراتيجية إنسانية عالمية لمرحلة ما بعد كورونا، تعزز قيم الإخاء والتضامن والعيش المشترك.