«الصحة السعودية» توضح دور القائد الصحي مع الحجاج

قالت الدكتورة ثريا أحمد، قائد مكافحة العدوى بوزارة الصحة السعودية، إن موسم الحج هذا العام لم يشهد وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن نظام القائد الصحي الذي تم اعتماده هذا العام، عبارة عن فريق تم اختياره بعناية شديدة ومدرب على التعامل مع الحالات في حال انتشار الفيروس لا قدر الله، ويرافقون الحجاج في رحلة الحج الآمنة بعرفة والمزدلفة.وأكدت أن الفريق مكون من أطباء ومتخصصين في الصحة العامة، ودوره قياس درجات الحرارة والاطمئنان عليهم بالإضافة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية من الكمامة وتطهير الأيدي، وكذلك باقي الإجراءات لتجنب الإصابة.وأوضحت أن المملكة العربية السعودية بدأت في الاستعداد لموسم الحج منذ الإعلان عن موسم جديد رغم فيروس كورونا، وتم وضع خطة تنفيدية وخطوط عريضة من حيث العدد وطرق استقبالهم من مناطقهم وتوقيع الكشف عليهم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.