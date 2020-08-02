روسيا: إنتاج النفط في يوليو لم يختلف عن يونيو بما يتسق مع اتفاق أوبك

قالت وزارة النفط الروسية، الأحد، إن انتاج البلاد من النفط في يوليو لم يختلف عن مستويات يونيو بما يتسق مع اتفاق مجموعة أوبك+.ومن المقرر أن يتم في أغسطس تقليص تخفيضات الانتاج، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.