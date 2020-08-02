روسيا: إنتاج النفط في يوليو لم يختلف عن يونيو بما يتسق مع اتفاق أوبك
الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:09 م
وكالاتطباعة
قالت وزارة النفط الروسية، الأحد، إن انتاج البلاد من النفط في يوليو لم يختلف عن مستويات يونيو بما يتسق مع اتفاق مجموعة أوبك+.
ومن المقرر أن يتم في أغسطس تقليص تخفيضات الانتاج، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.
ومن المقرر أن يتم في أغسطس تقليص تخفيضات الانتاج، التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.