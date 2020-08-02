الجيش الجزائرى يصفى 5 إرهابيين خلال شهر يوليو

تمكنت قوات الجيش الجزائري خلال شهر يوليو الماضي من القضاء على خمسة إرهابيين وتوقيف إرهابي سادس وخمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.وذكرت الحصيلة العملياتية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أنه "في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش خلال يوليو الماضي، من القضاء على خمسة إرهابيين مع توقيف آخر، بالإضافة إلى خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 26 مخبأ للإرهابيين و39 قنبلة تقليدية".وأضافت الحصيلة أنه تم ضبط بندقيتي صيد وبندقية تكرارية و5 بنادق آلية من نوع كلاشينكوف و4 مسدسات آلية و3 مخازن ذخيرة و1000 خرطوشة و4 قنابل يدوية".وأشارت إلى أنه في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 274 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات مع إحباط 562 محاولة هجرة غير شرعية.