ضبط قضايا أموال عامة قيمتها 5 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا "تزوير أوراق رسمية – نصب سفريات – استغلال نفوذ – كسب غير مشروع – توظيف أموال" مُتهم فيها (6) أشخاص.. ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (5 ملايين جنيه مصرى).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.