صحيفة بريطانية: مصر نجحت في السيطرة على كورونا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن مصر سجلت أدنى عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين منذ ٣ مايو.وتابعت أن هذه الإحصائيات تعكس نجاح مصر وقدرتها على محاربة الفيروس واحتوائه.وأضافت أنه وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة الصادرة يوم الجمعة الماضي فإنه تم التأكد من إصابة 94،078 حالة بفيروس كورونا في مصر، وتم شفاء 39،638 منها وتوفى 4،188 منهم.وأعادت مصر فتح منتجعات للسياح الأجانب في 1 يوليو بعد توقف السياحة في مارس في إطار إجراءات للحد من تفشي الفيروس التاجي.