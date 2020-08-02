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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل الكائنات الفضائية بنت الأهرامات؟.. عالم مصريات يجيب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:19 ص
الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات
هدير شعراوي
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رد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، على تصريحات رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، الذي قال فيها إن الكائنات الفضائية هي التي بنت الأهرامات، قائلًا: "إن البردية الخاصة بتحتمس الثالث الموجودة في الفاتيكان أكد فيها أن الكهنة أخبرته بظهور أجسام فضية لامعة في السماء وأمر بتسجيلها للأجيال القادمة"، لافتًا إلى أن الحضارة المصرية القديمة ليس عليها جدال.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدراسات الحديثة كلها أثبتت أن القدماء المصريون هم من بنوا الأهرامات الثلاثة منذ آلالاف السنين، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت جينات المصريين القدماء موجودة الآن في الآسيويين.

وأكد أن الحضارة تبدأ من التدوين، حيث إن الحضارة المصرية بدأت منذ 7 آلاف سنة، فهي موجودة منذ آلاف السنوات وكان بها علم ما زالنا حتى يومنا هذا لم نصل إليها.

وأوضح أن المصريين القدماء اخترعوا مصابيح عملاقة في معبد دندرة، مضيفًا أن هناك أسرار كثيرة عن الحضارة المصرية القديمة ولكن الغرب ما زال يحاربها حتى الآن.

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