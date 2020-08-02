حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 2 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب، ليوم الأحد 2 أغسطس على النحو التالي:مهنيًا: يوم جديد يعني بداية جديدة وانطلاقة مميزة، فحاول أن تبتعد عن أجواء العمل الصاخبة.عاطفيًا: تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه.صحيًا: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.