إخلاء سبيل المتهم في «تحدي حرق علم الكويت»

أمرت النيابة العامة، اليوم، بإخلاء سبيل المتهم بحرق علم دولة الكويت.ونفت تحقيقات النيابة العامة قصد مُصوِّر المقطع الإساءةَ إلى دولة الكويت أو شعبها.وأكدت تحريات «قطاع الأمن الوطني» عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي.