شيرين تدعو بالشفاء لـ تركي آل الشيخ

دعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.وكتبت شيرين عبر حسابها على «تويتر»: «‏اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير».يذكر أن وسائل إعلام عدة، تحدثت عن تدهور مفاجئ بصحة آل الشيخ ما دفعه للسفر إلى مدينة نيويورك الأمريكية.