رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الزراعة»: استجابة كبيرة من المواطنين لتعليمات الذبح هذا العام

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:22 م
الذبح
الذبح
الشيماء زيدان
طباعة
أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على متابعة أي شكوى من المواطنين من خلال فتح مجموعة من أدوات التواصل، ومنها الخط الساخن 15500، والخط الساخن 19561، بالإضافة إلى رقم الواتساب 01111866710 للتواصل المستمر مع المواطن، واتخاذ إجراءات فورية ضد مخالفات الذبح.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم السبت، أن الأطباء البيطريين موجودين في المجازر من شروق الشمس حتى غروبها، بجانب التعاون مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفة.

وأضاف أن الذبح في المجزر أمان أكثر من الذبح في البيت، حيث يتم التأكد من جودتها وخلو الأضحية من الأمرض قبل ذبحها، فضلًا عن أن هناك سهولة في عملية الذبح في المجزر، وتجنب تلوث اللحوم والكشف عليها قبل الذبح.

وأشار إلى أن المواطنين يستجيبون بشكل كبير للإجراءات التي حددتها الدولة بخصوص كيفية ذبح الأضاحي هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض قياسي.. الصحة: 238 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

لحظة القبض على مذيع «حرق علم الكويت» (فيديو)

حارق علم الكويت: «الفيديو اتفهم غلط»

بعد «المنع الكويتي».. فيديو يوثق لحظة عودة الطائرات من الأجواء السعودية إلى مصر

الصور

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

النيابة: مصوّر «تحدي حرق علم الكويت» لم يقصد الإساءة لها

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر.. معاشات شهر أغسطس 2020

اليونان تدشن أول متحف تحت الماء على حطام سفينة تاريخية

آخر موعد لذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك

4 علامات تدل على الإصابة بضربة شمس

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مجرد رسالة من عجوز

شجن

الأمير المحظوظ

روشتة يوسف إدريس للقراءة: لابد أن تكون محتاجًا حتى تفتح لك بابها السحري