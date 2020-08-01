حفتر: الأتراك استعمروا ليبيا 300 عام لم نر منهم إلا الشر

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء اليوم، إن الأتراك استعمروا ليبيا 300 عام لم نر منهم إلا الشر.وأضاف «حفتر» في كلمة له اليوم، أن ليبيا ستقف بالمرصاد لكل مستعمر ولن نقبل بالاستعمار مرة أخرى.وتفقد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، كتيبة طارق بن زياد المقاتلة، ضمن زياراته لكافة وحدات القوات المسلحة للوقوف على جاهزيتها.وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان لها، أن حفتر وجه التحية لضباط وضباط صف جنود الكتيبة على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أي أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض.وأعلن الجيش الليبي استعداده التام لصد أي عدوان تركي على مدينة سرت، مؤكدا حصوله على دعم عربي وإقليمي في وجه العدوان التركي.