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سياسي

أستاذ علوم سياسية: قرار الكويت بحظر الطيران يحتاج مراجعة

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:59 م
الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي
عائشة حسن
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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار هيئة الطيران الكويتي بوقف رحلاتها التجارية إلى 31 دولة من بينها مصر يحتاج إلى مراجعة، لأنه غير مفهوم ويحتاج لتوضيح حتى لا يحدث أي نوع من عمليات التصعيد، فمصر والكويت دولتين شقيقتين ولن يحدث بينهما أي توتر أو تصعيد.

ولفت «فهمي» في تصريحات لـ«الدستور» إلى ضرورة مراجعة سياسات الطيران الدولية، والتأكد قبل اتخاذ أي قرار متلق بوقف الرحلات لأي دولة من تراجع مؤشرات الإصابات اليومية لفيروس كورونا لمواطنيها، مشيرا إلى أن مصر ترى أن الكويت دولة شقيقة وتجمعها بها آواصر طيبة وتاريخية ستظل محفورة في وجدان الشعبين، فضلا عن أن الرئيس السيسي زار الكويت أكثر من مرة، وكذلك الوزير عباس كامل، فالعلاقات جيدة في هذا الإطار.

وتابع: «أخر تلك المواقف حادث «الكاشير» واتخاذ كافة الإجراءات الضارمة الفورية، فليس من مصلحة البلدين إحداث أي تصعيد، من شأنه إحداث فتنة بين الشعبيين».

وأشار إلى أن هناك أكثر من 700 ألف مصري يمل بالكويت، فالدولة المصرية حريصة على الحفاظ على فرص عمل المصريين المتواجدين في الخارج.

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