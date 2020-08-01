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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خاص| نجاة الصغيرة تعود بأغنية وطنية.. صلاح الشرنوبي يكشف التفاصيل (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:38 م
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
حمدين حجاج - تصوير علاء أحمد
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خلال الفترة الأخيرة أثارت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة ضجة كبيرة، بعد انتشار صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تجلس أسفل عقار «الشربتلي» بحي الزمالك الذي تسكنه، حيث تضرر نتيجة أعمال حفر محطة مترو «صفاء حجازي»، ليعود اسم الفنانة على السطح من جديد.
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

ولكن يبدو أن اسم الفنانة مقدر له العودة مرة أخرى من باب الإبداع، ففي نفس التوقيت كانت «الدستور» تحاور الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي - وهو حوار ينشر قريبا ـ وكشف أن الفنانة الكبيرة في سبيلها لطرح أغنية جديدة من النوع الوطني خلال الفترة المقبلة، لدعم الجيش المصري.

وفي حواره كشف «الشرنوبي» تفاصيل التعاون الفني مع النجمة نجاة الصغيرة، مشيرا إلى أنه التقى بها منذ فترة وعرض عليها كلمات أغنية «تعظيم سلام لجيش بلادي» وأعجبتها.

وبيَّن الموسيقار الكبير، أن النجمة تحضر للأغنية خلال الفترة الحالية، لكن مع ذلك لم يحدد موعد تسجيلها أو الانتهاء منها، وهو ما عبر عنه بقوله إن للفنانة طقوسها الخاصة في العمل، وكيفية الظهور بشكل يتناسب مع تاريخها الطويل.

وكشف الشرنوبي لـ«الدستور» جانب من كلمات الأغنية:
«تعظيم سلام لجيش بلادي
محروسة بيه دايما بلادي
بإيد بتبتي وإيد بتحمي
وعيون بتحرس حدود بلادي».

وعن فريق العمل، أوضح الشرنوبي أن الكلمات لـ صفوت زينهم، والعمل من توزيع محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

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