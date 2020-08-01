سليمان عيد يروج لمسرحيته الجديدة «صباحية مباركة»

نشر الفنان سليمان عيد صورة من كواليس مسرحية "صباحية مباركة" التي يشاركه في بطولتها عدد من نجوم مسرح مصر أبرزهم علي ربيع ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "في انتظار تشريفكم على مسرح جراند حياة من 6 إلى 8 أغسطس مسرحية صباحية مباركة يا عريس".يشار إلى أن هذا العرض هو الأول الذي يقوم أشرف عبدالباقي بإنتاجه وإخراجه منذ انتهاء مسرح مصر، حيث قرر تقديم عروض يجمع فيها نجوم مسرح مصر وأبطال عرض "جريما في المعادي"، بجانب النجوم الكبار ذوي الخبرات.