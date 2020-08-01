تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ8 من مواطنيها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنه تم إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ8 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 17 و32 سنة، كانوا على متن مركب بالموقع 45 ميلا بحريا، شرق ولاية المهدية بالوسط الشرقي للبلاد.وأفادت الوزارة - في بيان اليوم السبت - بأن الموقوفين أقروا بأنهم أبحروا فجر اليوم من سواحل المهدية في اتجاه السواحل الإيطالية، مضيفة أنه تم التوجه بهم إلى ميناء المهدية، حيث سيتم تسليمهم إلى وحدة الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.