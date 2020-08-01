إطلالة جذابة لـ إنجى المقدم عبر «إنستجرام»

شاركت الفنانة إنجى المقدم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت إنجى المقدم بإطلالة جذابة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تضع أي مكياج، وعلقت على الصورة قائلة: "حلاوة شمسنا وخفة ضلنا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وكانت آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.